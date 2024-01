“Ha dato l’ultimatum” Chiara Ferragni e Fedez | cosa succede davvero tra loro | “Come va a finire”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024), fuori il retroscena. Dopo lo scandalo dei Pandoro Balocco, i riflettori restano accesi anche sulla vita privata di coppia. Ancora voci sulla presunta crisi coniugale, ma sarà tutto vero? Il sospetto dei fan è nato da unevidente, quello emerso sui social. I due infatti avrebbero notevolmente ridotto foto e storie in cui si ritraggono insieme. Espesso accade, basta veramente poco al mondo del gossip per sollevare il dubbio. Il retroscena sulla presunta crisi di coppia tra. Prima una strana e sospettosa assenza sui social, forse in parte da ricondurre anche al periodo decisamente difficile diin seguito allo scandalo dei Pandoro Balocco. Poi anche le parole di ...