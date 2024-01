Guida agli eventi del weekend 19 – 21 gennaio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Da «Boomers» a «Le Filippiche», da «Pigiama per sei» a «Un sacchetto di biglie», passando per due particolari gite fuori porta a Lovere e Vimercate. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

...siano responsabili di redigere e implementare i piani per allineare le loro attivitàobiettivi ... TASSONOMIA, UNAUE PER LA RENDICONTAZIONE OBBLIGATORIA OGGETTO: La Commissione europea ha ...... consentendoautomobilisti di concentrarsi esclusivamente sull'esperienza disenza gli oneri associati alla manutenzione e alle spese impreviste. 5 Check da fare nei contratti di noleggio ...“I problemi li conosciamo bene, li stiamo affrontando e, ne sono convinto, li risolveremo”, ha detto l'assessore. Tra le azioni da mettere in campo, la prevenzione primaria e secondaria; la cura, riab ...La comunicazione è di fondamentale importanza nella gestione del condominio. La bacheca condominiale assume tradizionalmente un ruolo di riferimento per l’informazione dei condomini e la comunicazione ...