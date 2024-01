Guerra ultime notizie Yemen | nuovo attacco Houthi contro nave americana I ribelli | «Navi russe e cinesi possono passare»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il Pakistan ha attaccato la città iraniana di Saravan: 9 le vittime. Due giorni fa Teheran aveva effettuato attacchi in territorio pakistano«obiettivi terroristici». Da Davos il presidente di Israele Herzog, accanto alla foto del piccolo Kfir Bibas, nel giorno in cui compie un anno e da tra 3 mesi nelle mani di Hamas, ha detto: «Combattiamo unaper la libertà del mondo». Netanyahu: «Pochi mesi per la vittoria». Nuovi raid Usa inmissili, che hanno rivendicato un altrounanel Golfo di Aden

Ma durante lefeste di Natale e ancora ai primi dell'anno tutti gli agrumi sono andati ... Come diversi altri monasteri romani, inoltre, durante laqui le monache nascosero ebrei e ...Lecondanne per proteste a Essentukhi in Inguscezia sono di soli tre anni fa, nel dicembre ... ha assicurato che per questo problema 'siamo pronti anche alla dichiarazione di, è la nostra ...La guerra in Ucraina è arrivata al 695esimo giorno. In diretta tutti i principali aggiornamenti di venerdì 19 gennaio 2024 ...Resta caldissimo anche il fronte del Mar Rosso con gli Houti che hanno rivendicato un altro attacco contro una nave americana nel Golfo di Aden. Le forze armate yemenite hanno dichiarato che una ...