Guerra | doppio fronte in Medio Oriente Gli aggiornamenti

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) sia da Israele e Gaza che dall’Iran e Pakistan Non si fermano i bombardamenti in. Gli scenari disono ormai due, anche se appartenenti allo stesso filone. Nell’ultimo attacco almeno 40 sono le persone uccise dalle bombe israeliane in tutta la Striscia di Gaza. A dirlo è al Jazeera, precisando che ventinove corpi senza vita sono stati portati all’ospedale al-Aqsa di Deir el-Balah, mentre altri 12 sono stati portati all’ospedale al-Shifa, appena funzionante, nella città di Gaza. Intanto, a Tel Aviv crescono le proteste per laportata avanti da Israele. Adnkronos riferisce che “migliaia di persone si sono riunite a Tel Aviv ieri sera tardi per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e la pace con i palestinesi”. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritto: “La pace inizia con la speranza” e ...