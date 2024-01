‘Guardie e ladri” | Pioli del Milan risponde con una battuta ‘pungente’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si avvicinano le partite della 21ª giornata del campionato e ilsarà chiamato dalla trasferta insidiosa contro l’Udinese. In conferenza stampa si è presentato l’allenatore Stefanoe un riferimento importate è stato sulla querelle tra Massimiliano Allegri e Beppe Marotta. “Si è parlato di guardie e, cacciatori e lepri? A me piaceva molto giocare a nascondino da piccolo e poi fare tana libera tutti…”. E’ ladel tecnico rossonero in merito alle ultime polemiche.in conferenza, le parole su Leao “Leao non tira più in porta? C’è un problema di precisione, i tentativi ci sono stati. Siamo il secondo miglior attacco, Leao è molto importante, anche quando non è incisivo lui ci crea spazi e ci porta via avversari. Abbiamo cambiato modo di attaccare, gestiamo più la palla, ...