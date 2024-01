“Guardate Anita e Garibaldi” | Grande Fratello | pubblico incredulo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) News tv. “”, all’interno della casa più spiata d’Italia è successo qualcosa trache ha lasciato il. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda e che cosa è successo.Leggi anche: “Mi sono sentita male”: “”, paura per Beatrice Leggi anche: “Le mani addosso”:, Varrese choc contro Vittorio “”, le novità all’interno della casa Le ultime settimane sono state ricche di novità per i concorrenti del “”. La produzione ha deciso di fare un regalo ai veterani della casa che sono dentro il reality da settembre, concedendo loro una ...

Nuova bufera su Anita Olivieri del Grande Fratello . In queste ore la concorrente è finita al centro di una discussione sul web a causa di una frase ... (caffeinamagazine)

Regionali. Anita Pili (Italia Viva) risponde ad Alessandra Todde Verbo usato inappropriato “non capisco quale sia il problema del Movimento 5 stelle” Di: Redazione Sardegna Live “C’è stata una comunic ...Italia Viva di Matteo Renzi ha sciolto le riserve sulle Regionali del 25 febbraio in Sardegna. Attendeva di conoscere tutti i candidati in campo per decidere la linea. Con una nota la presidente regio ...