“Guardate Anita e Garibaldi!” Grande Fratello | pubblico incredulo | svolta inaspettata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Manca ancora un po’ alla nuova puntata delma di cose ne sono già successe un’infinità. A partire dalla giornata speciale regalata dalla produzione ai veterani della Casa, quei concorrenti cioè che sono entrati al reality a settembre scorso. Ebbene, sappiamo già che quella sorpresa è stata poco gradita perché realizzata proprio nel giorno della tumulazione del papà di Beatrice Luzzi. L’attrice ha partecipato al pomeriggio in spa, ma appena tornata in Casa ha avuto un forte crollo. Ha pianto e chiesto scusa alla sua famiglia, come se si sentisse in colpa di aver trascorso momenti di relax in un giorno tanto delicato ma ora sembra essersi ripresa. Non solo. Pare sia successo anche qualcosa traOlivieri e Giuseppe Garibaldi in quella giornata. Tutti sanno che tra i due protagonisti del reality show c’è ...