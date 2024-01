Grandi tavole per grandi visioni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A che punto è la ristorazione francese? Una breve tappa nella città più romantica d’Europa non è sicuramente sufficiente per avere un quadro aggiornato dello status quo di un Paese gastronomicamente ricchissimo e iper frazionato. Abbiamo provato ad essere trasversali, fermandoci nella cave à manger così come nel bistrot contemporaneo in Rive Gauche o nello stellato lussureggiante conosciuto a livello internazionale (vi racconteremo tutto #nientepanico). Fatte salve differenze e sfumature, l’elemento che accomuna (quasi) tutta la ristorazione bianca, rossa e blu – rendendola ancora in buona parte esemplare – è la loro incredibile art de vivre. La capacità, squisitamente francese, di tradurre in ristoranti e quindi in piatti ed emozioni, in un servizio specifico, gli ingredienti fondamentali per sentirsi sempre circondati di bellezza, gioia e generosità è uno dei più ...