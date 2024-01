Grande Fratello | quando sono andati in spa i veterani hanno appreso spoiler sull’esterno? Gli indizi

Lo scorso mercoledì per Beatrice Luzzi è stata una giornata molto difficile dal punto di vista emotivo. Suo padre è stato messo sottoterra e ilha pensato bene di organizzare una gita in Spa per i veterani. 'Attacco di panico', Beatrice Luzzi 'censurata' nel Tugurio del GF Di ritorno, Beatrice Luzzi ha chiesto scusa alla sua ...Come si diceva un tempo, " arichiesta ", stanno per tornare, con la settima stagione, I Cesaroni, la serie cult sulla ...del protagonista Giulio interpretato da Claudio Amendola , che ...Ex gieffina dà il suo giudizio sui Paoleti. Come sapete nel Grande Fratello sono nate delle storie d’amore fra i concorrenti che hanno fatto sognare il pubblico. Tra queste vi è quella nata fra Clizia ...Heidi Baci è stata una "meteora" che ha fatto molto discutere nel corso della sua breve esperienza al Grande Fratello. Il suo addio, in particolare, ha sollevato infinite polemiche: l’uscita di scena ...