Grande Fratello | Mirko Brunetti compie gli anni e per lui arrivano degli auguri inattesi che infuocano il web

Leggi su isaechia

(Di venerdì 19 gennaio 2024)oggi 27, l’ex concorrente delche il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere durante la decima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni in cui aveva partecipato in coppia con Perla Vatiero. Un percorso alquanto tortuoso per l’imprenditore rietino, che ha visto sciogliersi come neve al sole il legame di lunga data con la donna e iniziare una nuova storia d’amore con la sua ex tentatrice Greta Rossetti. Relazione anche questa giunta al capolinea dopo l’ingresso dei tre nel reality show di Alfonso Signorini. Nel corso delle settimane il comportamento di, reo di non aver saputo prendere una netta posizione, è stato oggetto di numerose critiche, in particolare dalla famiglia della Rossetti. La madre ...