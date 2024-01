Grande Fratello | Incubo per Beatrice! Il racconto dell’attacco di panico a Fiordaliso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Mercoledì pomeriggio è stata una giornata speciale per i veterani del, con Anita, Vittorio,, Garibaldi, Massimiliano, Letizia, Rosy, Grecia e Beatrice convocati per una sorpresa: una trasferta in Spa. Mentre la maggior parte degli inquilini ha accolto con gioia questo regalo, Beatrice Luzzi ha vissuto momenti difficili, con il peso di non essere presente alla commemorazione del padre, avvenuta il 4 gennaio scorso. La figuraccia di Anita al: il richiamo di Signorini. Ecco cosa è successo La trasferta in Spa Il regalo della trasferta in Spa ha portato una boccata d’aria fresca al gruppo dei veterani del. Una pausa dallo stress del loft di Cinecittà, una parentesi di relax. Tuttavia, la giornata si ...

Non sono stati giorni facili per Beatrice, il rientro al Grande Fratello non è stato soft come forse alcuni fan pensavano e speravano. La scomparsa ... (caffeinamagazine)

Non sono stati giorni facili per Beatrice, il rientro al Grande Fratello non è stato soft come forse alcuni fan pensavano e speravano. La scomparsa ... (caffeinamagazine)

A 24 anni, quindi, mentre lavorava come cubista in discoteca, quando è stata fermata fuori dal locale da un talent scout per il, non ci ha pensato due volte, prendendo al volo l'...Giuseppe Garibaldi è senza dubbio uno dei principali protagonisti della nuova edizione del. Il calabrese suscita pareri contrastanti nel pubblico e, mentre in Casa viene eletto come l'uomo più affascinante da alcune gieffine, a Pomeriggio 5 viene asfaltato da Vladimir ...Grande Fratello: Beatrice racconta a Fiordaliso l'incubo dell'attacco di panico avvenuto in spa. L'incubo rivelato.Nella Casa del Fratello, Perla Vatiero manda un augurio speciale a Mirko Brunetti per il suo compleanno Perla Vatiero si rivolge alla telecamera per fare degli auguri speciali al… Leggi ...