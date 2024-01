Grande Fratello | il brutto gesto di Varrese contro Vittorio e la scenata di gelosia per Monia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tutto è cominciato ieri sera, quando gli inquilini si stavano divertendo in piscina. Altri, come il modello, scherzavano fuori dall’acqua. In particolare,si trovava a bordo piscina quando improvvisamente Massimilianoha deciso con forza di buttarlo in acqua, dove si trovavano altri inquilini, a far discutere particolarmente il pubblico è stato non tanto ilin sé, quanto la violenza con cui lo ha praticato. Il web ha fatto ritornare in auge l’hashtag #Fuori, chiedendo nuovamente a gran voce la sua espulsione dalla competizione. Qualcuno scrive su X: “La cattiveria con cui spingee va via“, ma anche “ignobile e pericoloso”, o ancora “Il modo in cui l’ha fatto!”. Molto fanno inoltre notare come solo qualche settimana fa Massimiliano accusasse ...