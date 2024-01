Grande Fratello | Federico si confida con Vittorio analizzando il percorso nella Casa dei gieffini

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Al, nelle scorse ore,Massaro si è confrontato conMenozzi sugli equilibri che ci sono all’interno delladi Cinecittà. Incuriosito, il modello ha rivolto alcune domande su alcuni, che ancora conosce poco,a differenza diha varcato la porta rossa in un secondo momento.curioso di Beatricedeli momenti di spensieratezza di certo non mancano nel corso della giornata, in uno di questi momenti speciali,Massaro ha colto l’occasione per fare delle riflessioni sugli equilibri della ...