Grande Fratello | Beatrice Luzzi su Giselda Torresan | «La montanara la conciavano sempre come una pornostar»

Dopo la giornata-premio, che il Grande Fratello 2023 ha dedicato ai veterani del cast, niente pare essere stato più lo stesso per loro ed il ... (tuttivip)

Praticamente tutti avrebbero continuato a tenerla nel dimenticatoio, se non fosse per il commento che si è sentita di lasciare sotto ad un tweet sul ... (tuttivip)

Per il compleanno di Mirko , dalla Casa del Grande Fratello sono giunti gli auguri speciali da parte di Perla . Oggi è il compleanno di Mirko Brunetti, ... ()

L'attrice capitolina protagonista delcontinua a scatenare nuove polemiche e dinamiche. Nel corso di una mattinata passata in giardino, parlando con l'altro inquilino Sergio, Beatrice Luzzi è tornata sul caso di Heidi Baci ...Oggi è il compleanno di Mirko Brunetti , e Perla Vatiero , che spesso dimenticava la data durante la loro convivenza, ha voluto fargli gli auguri davanti alle telecamere del, sperando che il messaggio arrivasse al destinatario. Nonostante l'imbarazzo, la ragazza ha formulato i suoi auguri, auspicando che il suo ex fidanzato sia circondato dall' affetto ...Si diffondono le voci di favoritismi verso i veterani della casa, intanto Perla non se la passa bene, tra frecciatine e gossip sul suo conto ...Oggi è il compleanno di Mirko Brunetti, e Perla Vatiero, che spesso dimenticava la data durante la loro convivenza, ha voluto fargli gli auguri davanti alle telecamere del Grande Fratello, sperando ...