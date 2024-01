Granchio blu | scomparso il 70% delle vongole

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Allarmeorganizzazioni della pescablu sempre più diffuso nelle acque italiane, con i pescatori che se li ritrovano sempre più spesso nelle reti. Ma se negli Usa è considerato una prelibatezza, in Italia le organizzazioni della pesca lanciano un allarme per le: il 70% del mollusco di allevamento èdivorato del

Tempo di lettura: 3 minutiUn monitoraggio serrato sul Granchio blu per tenere sotto controllo la sua incredibile capacità riproduttiva e tenere ... (anteprima24)

Siamo ormai alle porte delle festività natalizie e di fine anno e le famiglie, oltre alla corsa per gli ultimi regali, iniziano a preparare i menu ... (secoloditalia)

Rapporto di Arpa Veneto e Ispra. In alcune zone di Porto Tolle i molluschi predati sono il 100%. La morìa riguarda anche i giovani esemplari. “Non ... (repubblica)

Per contrastare l’invasione del crostaceo che ha invaso le coste del mediterraneo la catena di distribuzione di prodotti enogastronomici Eataly ... (ildifforme)

Allarme delle organizzazioni della pescasempre più diffuso nelle acque italiane, con i pescatori che se li ritrovano sempre più spesso nelle reti. Ma se negli Usa è considerato una prelibatezza, in Italia le organizzazioni ...Nei ristoranti Eataly, di Torino, Milano, Roma, Genova e Trieste si potranno degustare piatti a base di(come i ravioli al) ma anche cucinarlo a casa, acquistando la ...“Non saranno purtroppo i ravioli a salvare le nostre vongole dal granchio blu. Iniziative come queste hanno il sapore del folklore gastronomico ma sono ininfluenti nella battaglia per debellare questa ...I rave party assieme all’emergenza Covid, le licenze dei taxi con il granchio blu. Strani effetti della decretazione d’urgenza: dal suo insediamento, la maggioranza approva di continuo leggi di conver ...