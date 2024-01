Granchio blu | scomparso il 70% delle vongole

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) –blu sempre più diffuso nelle acque italiane, con i pescatori che se li ritrovano sempre più spesso nelle reti. Ma se negli Usa è considerato una prelibatezza, in Italia le organizzazioni della pesca lanciano un allarme per le: il 70% del mollusco di allevamento èdivorato delblu. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.