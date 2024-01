Gorizia | crolla ponteggio in cantiere navale a Monfalcone | grave un operaio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Incidente oggi in un, (). Per cause ancora da stabilire, unto coinvolgendo alcuni operai. Uno di loro, rimasto incastrato sotto il groviglio di ferri e lamiere, è stato liberato dai vigili del fuoco con l’uso dell’autogrù e affidato al personale sanitario. In questo momento i sommozzatori

L'uomo è rimasto incastrato sotto il groviglio di ferri e lamiere. Sommozzatori alla ricerca di eventuali dispersi Incidente oggi in un cantiere navale a Monfalcone, (). Per cause ancora da stabilire, un ponteggio è crollato coinvolgendo alcuni operai. Uno di loro, rimasto incastrato sotto il groviglio di ferri e lamiere, è stato liberato dai vigili del ...commenta Un operaio è rimasto schiacciato da un ponteggio all'interno di un cantiere navale della Fincantieri di Monfalcone (): ora è ricoverato in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi. L'infortunio è avvenuto a inizio turno. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, per assistenza nel sollevamento ...(Adnkronos) - Incidente oggi in un cantiere navale a Monfalcone, (Gorizia). Per cause ancora da stabilire, un ponteggio è crollato coinvolgendo alcuni operai. Uno di loro, rimasto incastrato sotto il ...Genova - L'operaio rimasto gravemente ferito nel crollo di un ponteggio, avvenuto questa mattina, nei cantieri navali della Fincantieri di Monfalcone (Gorizia), è un giovane 23enne.