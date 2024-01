Golf | DP Tour | Young al comando a Dubai a metà gara | Migliozzi unico azzurro a superare il taglio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A, è Camerona guidare la classifica dell’HeroDesert Classic, torneo del DPdi scena all’EmiratesClub (par 72) di. Protagonista di un giro da urlo in 64 (-8) per un totale di 131 (67 64, -13), l’americano è balzato aldell’evento, precedendo di tre colpi il polacco Adrian Meronk, miglior giocatore del 2023 sul circuito, e l’inglese Andy Sullivan, secondi con 134 (-10). Per quanto riguarda gli azzurri, invece, l’ilè stato Guido, 24° con 141 (73 68, -3). Eliminati purtroppo Francesco Molinari e Andrea Pavan, entrambi al 75° posto con 145 (+1), Edoardo Molinari, 86° con 146 (+2), Matteo Manassero, 100° con ...

