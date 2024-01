Golf | Cameron Young resta al comando del Desert Classic Guido Migliozzi supera il taglio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Iisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel nuovo appuntamento mediorientale che contraddistingue quest’avvio di 2024. Siamo giunti infatti al termine del Dubai(montepremi 9 milioni di dollari), evento nato nel 1989 come prima kermesse nella storia del circuito europeo a far capolino nella Penisola Araba. Dopo le prime 36 buche continua a primeggiare. Lo statunitense comanda la leaderboard con lo score di -13 (131 colpi) grazie ad una seconda tornata da -8 macchiata dal solo bogey commesso alla buca 8. Peril vantaggio inizia già a farsi interessante. Sono tre infatti le lunghezze di margine sui suoi più immediati inseguitori che portano il nome del polacco Adrian Meronk e dell’inglese Andy Sullivan. Bisogna scalare di altri tre ...

