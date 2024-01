Globe Soccer Awards | Terry dedica il premio a Vialli | le parole

(Di venerdì 19 gennaio 2024) John, ex bandiera del Chelsea, ha fatto unaa Gianlucadopo ilalla carriera ricevuto aiJohn, ex bandiera del Chelsea, ha fatto unaa Gianlucadopo ilalla carriera ricevuto ai. Ecco le sue dichiarazioni.– «Per me è un grande onore essere qui e vincere questo. I premi individuali sono fantastici da vincere, ma sono impossibili da vincere senza compagni e senza allenatore. Vorreire questoall’allenatore che mi ha fatto debuttare con il Chelsea, Gianluca ...

Il premio per lo scudetto con il Napoli e l'avventura con la Juve DUBAI (EMIRATI ARABI) - Cristiano Giuntoli è stato premiato come miglior ... (ilgiornaleditalia)

Il premio alla carriera a John Terry . Ai Globe Soccer Awards , in corso di svolgimento a Dubai, il leggendario ex difensore del Chelsea ha ricevuto ... (sportface)

Il premio per lo scudetto con il Napoli e l'avventura con la Juve DUBAI (EMIRATI ARABI) - Cristiano Giuntoli è stato premiato come miglior Direttore ... (247.libero)

Arriva un nuovo trionfo per Cristiano Giuntoli , premiato in seguito all’ultima stagione passata in quel di Napoli . Le ultime. Continuerà fino a ... (spazionapoli)

Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al - Nassr, ha parlato a margine della cerimonia deiAwards. Ecco le sue dichiarazioni Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al - Nassr, ha parlato a margine della cerimonia deiAwards. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Com'è ...Ai margini della cerimonia di premiazione deiAwards a Dubai, live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW , Cristiano Giuntoli - miglior direttore sportivo dell'anno per quanto fatto la scorsa stagione con il Napoli, e fino ad ora ...Il premio per lo scudetto con il Napoli e l'avventura con la Juve DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Cristiano Giuntoli è stato premiato ...Nelle scorse ore il direttore sportivo Cristiano Giuntoli intercettato da Sky all'evento dei Globe Soccer Awards ha dichiarato concluso il calciomercato in entrata della Juventus. Di tale argomento ha ...