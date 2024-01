Globe Soccer Awards | rivivi la diretta | trionfo City | Haaland e Guardiola Tutti i premiati

(Di venerdì 19 gennaio 2024) DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Incetta di premi a Dubai per il Manchester, che la fa da padrone ai2023 : riconoscimenti come migliore squadra e poi per(miglior ...

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Incetta di premi a Dubai per il Manchester City , che la fa da padrone aiAwards 2023 : riconoscimenti come migliore squadra e poi per Haaland (miglior calciatore), Guardiola (miglior tecnico), Ederson (miglior portiere), Rodri (miglior centrocampista) e ...Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno aiAwards a Dubai. Il norvegese del Manchester City ha battuto Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, ...Dubai, 19 gen. - (Adnkronos) - Va all'attaccante del Manchester City Erling Haaland il primo di miglior giocatore del 2023 ai Globe Soccer Awards di Dubai. Il 23enne norvegese ha la meglio su tutti gl ...C`è anche un pezzo d`Italia tra i vincitori della 14ª edizione dei Globe Soccer Awards, che si sono svolti nella giornata di oggi a Dubai. Cristiano Giuntoli.