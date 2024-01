Globe Soccer Awards | l’elenco dei premi | c’è anche un italiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) E’ andata in scena oggi, venerdì 19 gennaio 2024, la cerimonia della 14ª edizione dei. Si tratta degli ultimi grandiassegnati in relazione alla passata stagione: dal miglior calciatore al miglior allenatore. E’ Jude Bellingham del Real Madrid il miglior calciatore emergente, Jorge Mendes è stato nominato agente dell’anno. Importante riconoscimentoper l’Italia: Cristiano Giuntoli è il miglior direttore sportivo dell’anno. Il miglior centrocampista è Rodri del Mster City, ilo alla carriera è di John Terry. Il miglior club è il Mster City, il miglior allenatore è Guardiola. Infine Haaland è stato nominato miglior calciatore dell’anno. Tutti iai...

Cristiano Giuntoli si gode gli applausi del "Awards" e ripensa al percorso fatto come direttore sportivo, ma si sa che l'appetito vien mangiando. "E' stato un anno storico: ringrazio De ...E' impossibile scegliere tra Barcellona e City, sono come i miei figli" Giocatore preferito dai fan: Ronaldo Osimhen tra i finalisti deiAwards 2023 con Bellingham, Mbappé, Messi e altri ...