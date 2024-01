Globe Soccer Awards diretta | trionfo City | Haaland e Guardiola Tutti i premiati

John Terry, ex bandiera del Chelsea, ha fatto una dedica a Gianluca Vialli dopo il premio alla carriera ricevuto aiAwards John Terry, ex bandiera del Chelsea, ha fatto una dedica a Gianluca Vialli dopo il premio alla carriera ricevuto aiAwards. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Per me ...Cristiano Ronaldo ha vinto i premi miglior giocatore del Medio Oriente, calciatore più amato dai tifosi e "Maradona Award" aiAwards di Dubai, come : 54 gol in 59 presenze . Il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni e qualche stoccata. Non si è tirato indietro, non lo fa in campo e neanche davanti i ...Il football director della Juventus Cristiano Giuntoli ha vinto questo pomeriggio a Dubai il premio come miglior direttore sportivo ai Globe Soccer Awards. "Grazie, per me è un onore essere qui ...Cristiano Giuntoli è il “miglior direttore sportivo del 2023”. Premiato nel corso dei Globe Soccer Awards di Dubai, l’ex dirigente del Napoli dello Scudetto (a cui il riconoscimento è dovuto) non ...