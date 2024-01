Globe Soccer Awards a Dubai | Haaland calciatore dell' anno

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Incetta di premi a Dubai per il Manchester City , che la fa da padrone ai Globe Soccer Awards 2023 : riconoscimenti per ... (247.libero)

Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno aiAwards a Dubai. Il norvegese del Manchester City ha battuto Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, ..."Com'è la Saudi Pro League Non è certo peggio del campionato francese. Gioco da 22 anni come professionista e conosco queste realtà". Parola di Cristiano Ronaldo , ospite alAwards a Dubai. Il campione portoghese appare sempre più immedesimato nel ruolo, oltre che di calciatore, di "testimonial" del campionato saudita. Nel corso di una lunga intervista ha ...Cristiano Giuntoli è il “miglior direttore sportivo del 2023”. Premiato nel corso dei Globe Soccer Awards di Dubai, l’ex dirigente del Napoli dello Scudetto (a cui il riconoscimento è dovuto) non ...Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno ai Globe Soccer Awards a Dubai. Il norvegese del Manchester City ha battuto Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian ...