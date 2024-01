Globe Soccer Awards 2023 | premiati a Dubai Haaland | Bellingham | Guardiola e Giuntoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Proseguono le premiazioni aidi, dove Erlingha vinto il premio di miglior giocatore dell’anno. L’attaccante del Manchester City l’ha spuntata su Cristiano Ronaldo, battendo tra gli altri anche Messi, Benzema e Osimhen, unico calciatore di Serie A. Il miglior giocatore emergente dell’anno è stato Jude, mentre il ‘Maradona Award’, riservato al miglior marcatore dell’anno, è andato a Cristiano Ronaldo. Premiato poi tanto Manchester City, club protagonista delcon la conquista del Triplete. Ederson è stato il miglior portiere, Rodri il miglior centrocampista e Pepil miglior allenatore. Riconoscimenti anche per Aitana Bonmatì come miglior giocatrice, Jorge Mendes come ...

Arriva un nuovo trionfo per Cristiano Giuntoli , premiato in seguito all’ultima stagione passata in quel di Napoli . Le ultime. Continuerà fino a ... (spazionapoli)

Premiato aiAwards di Dubai , il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli , ha parlato di calciomercato , di ambizioni, del futuro di Moise Kean e del botta a risposta tra Beppe Marotta ...John Terry, ex bandiera del Chelsea, ha fatto una dedica a Gianluca Vialli dopo il premio alla carriera ricevuto aiAwards John Terry, ex bandiera del Chelsea, ha fatto una dedica a Gianluca Vialli dopo il premio alla carriera ricevuto aiAwards. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Per me ...Lionel Scaloni, a Dubai per i Globe Soccer Awards in cui concorre per la qualifica di miglior allenatore, è stato raggiunto da SkySport per una lunga chiacchierata. Dal suo ...Cristiano Giuntoli è il “miglior direttore sportivo del 2023”. Premiato nel corso dei Globe Soccer Awards di Dubai, l’ex dirigente del Napoli dello Scudetto (a cui il riconoscimento è dovuto) non ...