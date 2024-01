Gli Usa come sonnambuli in Medioriente | così stanno scivolando in un conflitto su vasta scala

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) di Roberto Iannuzzi* Se c’è una cosa che i primi cento giorni del tragicodi Gaza hanno dimostrato è che esso non rimane confinato a Gaza. Fin da subito, oltre che a sud Israele è stato impegnato in scontri di crescente violenza con Hezbollah sul fronte settentrionale. Tel Aviv ha anche ripetutamente bombardato obiettivi iraniani in Siria, oltre agli aeroporti di Damasco e Aleppo. Le basi americane in Siria e Iraq sono state prese di mira dalle locali milizie filo-iraniane con razzi e droni. Gli Usa hanno risposto con rappresaglie aeree via via più aggressive, senza però riuscire a scoraggiare i propri avversari. Più a sud, il movimento sciita yemenita di Ansar Allah (meglio notogli “Houthi”, dal nome del suo fondatore Hussein al-Houthi) ha letteralmente dichiarato guerra a Israele e, data la considerevole distanza che separa i due ...