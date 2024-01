Gli investimenti verdi sono adatti a voi? Capire le basi

Leggi su seriea24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – In collaborazione con: wedigitize Avete mai sentito parlare di azioni? Stanno diventando un grande business per coloro che vogliono guadagnare denaro e allo stesso tempo compiere azioni etiche per il pianeta. Le azioniconsistono nell’investire in società che si preoccupano dell’ambiente. Questo fa parte di una tendenza più ampia chiamata investimento socialmente responsabile, che è una parte di ciò che è noto come investimento ESG (ambientale, sociale e di governance). Le azionidestinate agli investitori che vogliono sostenere le aziende che aiutano l’ambiente. Si pensi alle aziende che producono pannelli solari o parchi eolici. Queste azioni coprono diversi settori: energie rinnovabili, riciclaggio, risparmio idrico, lotta all’inquinamento, trasporti ecologici e ...