Gli investimenti verdi sono adatti a voi? Capire le basi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – In collaborazione con: wedigitize Avete mai sentito parlare di azioni? Stanno diventando un grande business per coloro che vogliono guadagnare denaro e allo stesso tempo compiere azioni etiche per il pianeta. Le azioniconsistono nell’investire in società che si preoccupano dell’ambiente. Questo fa parte di una tendenza più ampia chiamata investimento socialmente responsabile, che è una parte di ciò che è noto come investimento ESG (ambientale, sociale e di governance). Le azionidestinate agli investitori che vogliono sostenere le aziende che aiutano l’ambiente. Si pensi alle aziende che producono pannelli solari o parchi eolici. Queste azioni coprono diversi settori: energie rinnovabili, riciclaggio, risparmio idrico, lotta all’inquinamento, trasporti ecologici e ...

Nell'intero 2023diretti esteri in Cina hanno segnato un calo dell'8% annuo a 1.130 miliardi di yuan, in miglioramento comunque rispetto al crollo del 10% dei primi undici mesi dell'esercizio. Lo ...... nonostante lo scetticismo ancora palpabile: se il 71% dei dirigenti interpellati intende potenziaretecnologici nel 2024, per l'85% l'obiettivo è quello di aumentare la spesa per l'...Come sarà il 2024 sul fronte economico e geopolitico Una risposta arriva da Visual Capitalist che, per il quinto anno di fila ha rappresentato in una infografica gli eventi attesi, le previsioni e i ...Ammontano ad oltre 61 milioni di euro le risorse che in Toscana saranno utilizzate per undici interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico, ri ...