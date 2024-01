Gli Houthi rivendicano un nuovo attacco a nave Usa - Forze americane colpiscono siti dei ribelli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Leggi Anche Polveriera Medioriente, dalla guerra di Israele a Gaza ai raid di Iran e Pakistan: cosa succede Leggi Anche Yemen,: 'I raid Usa non fermeranno i nostri attacchi nel Mar Rosso' ' Le ...

Teheran punta a presentare qualsiasi atto di dissenso o di violenza come parte di un piano ispirato da Gerusalemme e Washington. Al tempo stesso ... (corriere)

Joe Biden ha dichiarato che i raid contro gli Houthi continueranno fino a quando questi non fermeranno gli attacchi contro le navi nel Mar Rosso (ilgiornale)

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu: «La guerra continuerà, pochi mesi per la vittoria» (corriere)

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu: «Il conflitto continuerà, pochi mesi per la vittoria. Mi ... (corriere)

... neanche il tempo da parte del ministro degli Esteri Tajani di annunciare l'intervento della nave Martinengo sul Mar Rosso per combattere, che ora - si legge su Il Corriere della Sera - è ...ultimi attacchi hanno distrutto due missili antinaveche 'erano puntati nel Mar Rosso meridionale e pronti a lanciare', ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti in una ...Le milizie yemenite Houthi hanno lanciato missili contro una nave da carico di proprietà statunitense in navigazione nel Mar Rosso ...Gli Usa hanno confermato un nuovo attacco dei ribelli Houthi contro una loro nave. «Non ci sono stati né feriti né danni», riferisce il comando centrale Centcom.