Gli Houthi colpiscono una nave Usa | svolta sui mezzi russi e cinesi nel Mar Rosso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Escalation di tensioni nel Mar. Gli Stati Uniti hanno confermato un nuovo attacco dei ribellicontro una loro. "Non ci sono stati né feriti ne' danni", ha riferito il comando centrale Centcom. Glihanno preso di mira unamercantile americana, ha scritto Centcom su X. L'equipaggio della, la Chem Ranger, "ha visto i missili colpire l'acqua vicino alla" e "non ci sono notizie di feriti o danni", laha "proseguito la sua rotta". L'allarme, tuttavia, è scattato da un po'. E cioè da quando il gruppo armato dello Yemen ha iniziato a lanciare missili contro ie, dunque, a minare la navigazione. Le forze statunitensi, in risposta, hanno condotto un quinto attacco contro i siti militari ribelli ...

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu: «La guerra continuerà, pochi mesi per la vittoria» (corriere)

... secondo i trumpiani) dell'immigrazione e per sbloccareoltre 60 miliardi di dollari per l'... A conferma di quanto grave sia la situazione, la notizia che le armi iraniane destinate aglie ...I rappresentanti spagnoli avrebbero fatto lo stesso questa settimana per facilitare una missione navale dell'UE che affrontaattacchi missilistici deglinel Mar Rosso. Per l'Irlanda, l'...Le notizie di oggi: Pyongyang sperimenta una “nuova” arma nucleare sottomarina. Islamabad tiene una riunione di emergenza dopo le tensioni al confine. In Thailandia un uomo rischia 50 anni ...Gli Usa hanno confermato un nuovo attacco dei ribelli Houthi contro una loro nave. «Non ci sono stati né feriti né danni», riferisce il comando centrale Centcom.