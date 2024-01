Giuseppe | l’infermiere che curava i malati di Sla è morto a 52 anni con la Sla | la sua testimonianza di fede

'In montagna tutto è speciale - come ha spiegatoDal Ben ...'Ulss Dolomiti si propone come laboratorio per la costruzione e ...di famiglia e comunità offre una risposta ...... il coordinatoreEnzo Razzano, il personale ...dal la visagista Dalila Piccolo ha accolto amici e pazienti ricevendo'... Mariarosaria Prisco, Giampaolo De Palma, Paola Messina,...