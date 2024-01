Giurì d' onore | Mulè | Siamo chiamati a giudicare su un passaggio del discorso della premier

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2024 "La commissione è chiamata asulle affermazioniMeloni che iniziano con il riferimento al mandato parlamentare sulla genesiratifica del Mes e finiscono con le parole 'favore delle tenebre'. Questo è oggetto di valutazionecommissione" lo ha detto il deputato Giorgodi Forza Italia, nella veste di presidente deld'chiesto da Giuseppe Conte in merito alle dichiarazioniMeloni in Parlamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tra giovedì e venerdì alla Camera si sono svolte le audizioni di Giuseppe Conte e Giorgia Meloni nell'ambito deld', cioè la commissione d'indagine chiesta a metà dicembre dal presidente del Movimento 5 Stelle per stabilire se la presidente del Consiglio abbia effettivamente leso la sua onorabilità, ...È il giorno dell'audizione per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è stata chiamata a parlare davanti ald'della Camera in merito al contenzioso sollevato dal leader del M5s Giuseppe Conte per le accuse lanciate dalla premier sul Mes. Per l'ex presidente del Consiglio, infatti, Meloni avrebbe ...