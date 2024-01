Giugliano | emergenza rom | il Prefetto oggi al comune per il comitato per l’ordine e la sicurezza

(Di venerdì 19 gennaio 2024) È il giorno delpere lapubblica a. Dopo la tragedia di Michelle, la bimba di 6 anni morta folgorata nel campo abusivo di via Carrafiello, ildi Napoli, Michele Di Bari,verrà in città per un tavolo di confronto con l’amministrazione locale.rom: ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Parlano di “allarme sociale” e di “ emergenza abitativa” le 42 famiglie , destinatarie di provvedimento di Sgombero in via Bosco a Giugliano , in un ... (teleclubitalia)

... presieduto dal prefetto Michele di Bari, proprio per discutere dell'abitativa dei rom. Ad annunciarlo è - con un post social - il sindaco di, Nicola Pirozzi. 'L'unica cosa da ...La giovane, difesa dall'avvocato Renato, non venendosi riconosciuta la propria quota, si ... I motivi sono i soliti: cambi di giudici,covid e difetti di notifiche. Intanto i soldi ...La riunione dopo la morte della bimba di 6 anni, folgorata da un cavo elettrico scoperto. 500 persone vivono nell'accampamento nel totale degrado, un insediamento a forte rischio igienico-sanitario.Controlli a tappeto nella città di Giugliano in Campania. I carabinieri della compagnia locale hanno messo in campo decine di militari ...