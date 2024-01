Girona-Siviglia domenica 21 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gli andalusi ospiti della capolista

Leggi su infobetting

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nello scorso turno di campionato,non hanno vissuto serate particolarmente felici: i catalani hanno frenato in casa dell’Almeria ultima in classifica e alla fine hanno ringraziato di aver preso un punto, visto che glihanno avuto molte più occasioni per vincere la partita. I Sevillistas hanno fatto ancora peggio: sono usciti InfoBetting: Scommesse Sportive e