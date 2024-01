Giro d’Italia a Camposano | il sindaco | “Premiate le aree interne”

Leggi su anteprima24

"I corridori partiranno da Pompei diretti a Bocca della Selva e transiteranno anche dalla nostra città. Ne siamo orgogliosi perché rappresenta un segnale di attenzione per leoltre che la possibilità di far conoscere la nostra realtà di comune green, a misura d'uomo e molto attento ai servizi al cittadino". Così ildi(Napoli), Francesco Barbato, dopo aver partecipato alla presentazione dei percorsi delnella sede della Città Metropolitana. La carovana rosa arriverà anche a, comune dell'area Nolana in posizione baricentrica fra le province di Avellino, Caserta e Napoli, il 14 maggio. Il centro cittadino sarà attraversato dalla gara ciclistica, nella seconda delle tre tappe in programma ...