Giovanni e Nicholas | anticipazioni di Amici | “Mai successo prima | mazzata”

Leggi su biccy

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Come ogni giovedì, anche ieri è stata registrata una nuova puntata didi Maria. Nessun riferimento a Mew e Matthew e nemmeno grandi drammi, ma c’è stata una maglia sospesa e una cosa che pare non sia mai capitata. Secondo una ragazza presente nel pubblico Alessandra Celentano avrebbe rifilato un ‘sotto zero’ e un ‘uno e mezzo’ ai due ballerini ai quali aveva affidato un compito: “Unache non era mai successa. Ha dato sotto lo zero ae uno e mezzo a. Todaro non era d’accordo sue nemmeno Lorella Cuccarini.si è molto dispiaciuto dopo il voto della professoressa“.affronta un compito della Celentano e riceve sotto 0 come voto, inizia ...