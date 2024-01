(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dopo l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina legale di Pavia, la procura di Lodi ha dato il nullaostadi, la ristoratrice morta annnegata domenica 14 gennaio nel fiume Lambro. La, titolarepizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, prima era stata lodata per aver risposto a una recensione contro gay e disabili, e poi criticata con l'accusa di aver falsificato il commento. Le indagini sono concentrate a capire se la 59enne fosse sola quando quella mattina uscì di casa: l'ipotesi principale resta comunque il suicidio. La famiglia di, che ora dovrà fissare la data del funerale, chiede tramite il proprio avvocato di rispettare il dolore.

Si celebreranno lunedì mattina alle 10, nella basilica di Sant'Angelo Lodigiano, i funerali di, la ristoratrice che su Facebook aveva postato una recensione in cui un cliente lamentava di essere seduto vicino a gay e disabili ed era stata prima lodata e poi pesantemente ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Giovanna Pedretti, via libera alla sepoltura. Si indaga sulle ultime ore della donna ...L'esperto parteciperà alle indagini difensive chieste dalla famiglia della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che si è suicidata dopo gli attacchi degli hater: l'obiettivo è capire di più sul testo ...