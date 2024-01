Gioia indescrivibile L' appello pubblico funziona e la disabile può finalmente sorridere

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «Una soluzione così non me la immaginavo neanche nella fantasia. Non ci speravo proprio. Invece è successo, questa volta la fortuna è passata da casa mia». A parlare a 'La Vita in Diretta', il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, è Angela, la signora 83enne di Sovico, in provincia di Monza e Brianza, che aveva lanciato unper far sì che la figlia Maria Teresa, 51enne con disabilità, trovasse un lavoro vicino casa. Angela infatti era costretta a percorrere ogni giorno 50 km per accompagnare al lavoro la figliadi 51 anni, ma ultimamente non ce la faceva più. Grazie a questopresto Maria Teresa lavorerà in una farmacia di Sovico come addetta alle pulizie. «Siamo contentissimi, come si fa a descrivere unasimile», ha detto Angela. «Dopo 28 anni... insomma grazie, grazie, ...