Geolier a Sanremo | «Napoli mi ha creato Il napoletano all’Ariston? Un sogno»

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 gennaio 2024)debutta sul palco dell’Ariston con il brano I p’ me tu p’ te, che riporta anche il. Il rapper arriva alla kermesse forte del titolo di artista più ascoltato in Italia nel 2023 e, non a caso, intorno alla sua figura c’è anche un po’ di curiosità. «L’Ariston è il palco più importante d’Italia. – ci dice– Non posso portare niente che non ha, però penso che sia cambiato molto col tempo. Ha fatto venire voglia a tutti di esserci. Anche alla mia cultura, il rap. Penso a Lazza che mi ha spianato la strada e spero di fare lo stesso con gli altri che andranno in futuro». Chiediamo ase è un fan die quale brano – per lui – rappresenta il Festival: «Uno dei pezzi a cui sono affezionato è Perdere l’amore di ...