Genitori troppo tifosi? Nasce la scuola per insegnare a loro un po’ di fair play

Passare fin dai primi mesi di vitatempo davanti agli schermi di Tv, smartphone o tablet può ...che vederli trascorrere un'intera serata con gli occhi fissi sul tablet mentre i loro...Anche perché in platea ci saranno i suoi, vero approdo psicologico ed esistenziale: "Per un po' di tempo non ho avuto un buon rapporto coi miei, non mi sentivocapito", dice. "Poi c'...STANGHELLA (PADOVA) - Il 16 luglio dell'anno scorso a Stanghella, una bimba marocchina di appena tre anni è annegata in un canale di irrigazione nei campi. Per quella morte, ieri il Gup ...C'è la mamma psicologa, il papà cronometrista, i genitori ultras: anche il mondo dello sport dei piccoli spesso conosce risse e violenze verbali. In Brianza è nata la "Scuola per genitori sportivi", c ...