GB | vendite al dettaglio a dicembre crollano del 3 | 2% su mese

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (askanews) – In Gran Bretagna, l’Ufficio nazionale di statistica stima che i volumi dellealsiano diminuiti del 3,2% a, rispetto a un aumento dell’1,4% a novembre scorso (rivisto al rialzo rispetto a un aumento dell’1,3% della prima stima). Il calo diè stato il calo mensile più grande dal gennaio 2021, quando le restrizioni legate al coronavirus hanno influenzato le. Osservando il quadro trimestrale, nei tre mesi terminanti a, i volumi di vendita sono diminuiti dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. I volumi dellenei negozi non alimentari sono diminuiti del 3,9% a, dopo un aumento del 2,7% a novembre 2023, quando i precedenti saldi del Black Friday e gli ...

A novembre 2023 l’ Italia registra un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio in valore e in volume, determinato soprattutto dall’andamento ... (quifinanza)

A novembre 2023 si stima, per le vendite al dettaglio , una crescita congiunturale dello 0,4% in valore e dello 0,2% in volume. Sono in aumento le ... (247.libero)

A novembre 2023 si stima, per le vendite al dettaglio , una crescita congiunturale dello 0,4% in valore e dello 0,2% in volume. Sono in aumento le ... (247.libero)

Tornano a calare lealin Regno Unito. Secondo l' Office for National Statistics , leretail hanno segnato a dicembre un decremento del 3,2% su base mensile, dopo il +1,4% registrato a novembre. ...... il rallentamento dell'inflazione in Giappone a dicembre (2,3%) che dovrebbe portare la Bank of Japan a confermare la sua politica accomodante sui tassi; il netto calo dellealnel ...In rosso Hong Kong (-0,75%), Shanghai (-0,25%) e Shenzhen (-0,61%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice dei prezzi alla produzione della Germania e le vendite al dettaglio del Regno Unito e ...LONDRA - DFS Furniture, azienda britannica leader nella vendita al dettaglio di mobili, ha riaffermato oggi le sue previsioni di profitto per l'intero anno, proiettando i profitti sottostanti al lordo ...