Gazzetta | Mourinho pronto a chiedere i danni d’immagine alla Roma

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’esonero di Josédeciso martedì dpotrebbe avere ripercussioni a livello legale. Lo evidenzia ladello Sport, che riporta la concreta possibilità di una richiesta di pagamento perche gli avvocati dello Special One avrebbero prospettatosocietà giallorossa. Come motivazione è stata addotta la modalità dell’esonero. La CEO del club capitolino, Lina Souloukou, secondo quanto aggiunge la rosea, avrebbe evitato di partecipare al Globe Soccer di Dubai proprio per risolvere con il tecnico portoghese e il suo entourage senza dover passare dai tribunali. SportFace.

