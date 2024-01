Gaza | scontro Netanyahu-Biden | No a Stato palestinese dopo la guerra | il premier Usa | Non c' è altra soluzione

Roma, 5 gen – Hamas non risparmia colpi ad Israele, per bocca del suo esponente ed ex capo dell’ufficio politico dell’organizzazione Khaled Meshal. ... (ilprimatonazionale)

... che Hamas spara da Jabalia e da Khan Yunis; al nord locon Hezbollah non accenna a ... il cui figlio Adir di 19 anni fu ucciso in una base sul confine didurante il devastante attacco. Il ...Ad esempio, nello scacchiere aperto dallofra Israele e Hamas, a. Con Israele stanno i "filo americani", con Hamas e i palestinesi gli "alternativi". In questo caso, questi ultimi hanno ...Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato di aver comunicato agli Stati Uniti di opporsi alla realizzazione di uno Stato palestinese come parte di uno scenario postbellico a Gaza ...Saranno i consigli di classe dell'istituto romano a decidere. Non sono escluse retromarce. Oggi sit-in del collettivo ...