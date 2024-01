Gaza | nuova strage | 12 morti in un bombardamento israeliano vicino all' ospedale Al - Shifa

Nel governo israeliano si preannuncia la svolta, non condivisa da tutti Israele si avvia ad iniziare la nuova fase della guerra contro Hamas. ... (sbircialanotizia)

Rischia pericolosamente di allargarsi il conflitto in Medio Oriente, dopo la risposta del Pakistan all’Iran. Nuovo raid Usa contro i ribelli houti ... (ilsole24ore)

La solita carneficina. È di 12 morti aCity il bilancio di un raid israeliano che ha colpito un'abitazione vicino all'ospedale Al - Shifa. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che aggiunge che diversi altri civili sono ...'Qualora servisse a, in una fase di transizione, una missione di pace, noi siamo pronti a inviare i nostri militari ... L'Italia - ha aggiunto - è promotrice dellainiziativa sul Mar Rosso di ...Continua la Rassegna cinematografica in solidarietà con Gaza e tutta la Palestina organizzata dal Coordinamento orvietano per la Palestina. Domenica ...La solita carneficina. È di 12 morti a Gaza City il bilancio di un raid israeliano che ha colpito un'abitazione vicino all'ospedale Al-Shifa.