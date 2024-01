Gaza | Medici Senza Frontiere | “Non si potrà tornare alla normalità per tanto tempo | non è rimasto più nulla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Non si può pensare dia una vita normale a, e non lo sipensare per. Non èpiù niente, le persone non hanno più una casa, il Nord diè totalmente distrutto”. A parlare durante la conferenza stampa di, tenutasi oggi pomeriggio a Il Cairo, è Enrico Vperta referente medico di Msf ache insieme a Helen Ottens-Patterson, coordinatrice di Msf per la Striscia di, hanno voluto aggiornare la comunità internazionale sulla pesante crisi umanitaria causata dalle bombe israeliane, che in questo momento tiene sotto scacco 1,8 milioni di sfollati palestinesi e che fino a oggi ha causato oltre 23mila ...