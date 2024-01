Gaza Bimbi ricevono la Prima Comunione sotto le bombe

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Anche davanti all’orrore della guerra, in Terra Santa non manca quello spiraglio di luce e di speranza rappresentato dalla fede. A, nella locale parrocchia, sono state celebrate le Prime Comunioni per alcuni bambini. Un momento felice davanti a tanto orrore. La parrocchia latina della “Sacra Famiglia” dirappresenta la possibilità di tornare alla L'articolo proviene da La Luce di Maria.

