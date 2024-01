Gambizzato in un parcheggio | due fermati | 40enne bloccato a Villa d’Almè

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ARRESTI. L’agguato a colpi di pistola contro un 50enne nel Lodigiano. Preso in provincia di Bergamo uno dei due uomini arrestati dai carabinieri per tentato omicidio, tentata estorsione, lesioni gravi e porto abusivo d’armi. L’aggressione legata a debiti di droga.

L’uomo, che è incensurato e non risulta far parte di organizzazioni malavitose cittadine, è stato ferito a colpi di pistola mentre era in un ... (2anews)

... Alexandru Ivan è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da una Ford Fiesta al... non era legato alla cosca calabrese dei Molè di Gioia Tauro ma era già statonel 2014 a ...un diciassettenne. Un attentato misterioso quello compiuto poco prima delle 15 di oggi, ... Monte Compatri, ragazzo di 14 anni ucciso a colpi di pistola neldella metro Pantano.