Furti seriali | 32enne marocchino in manette

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGl Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto un cittadino di anni 32, di nazionalità marocchina, residente in Solofra per il reato di tentato furto aggravato in danno di una donna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri allorquando il, in una strada del centro città, dopo essersi accertato dello scarso passaggio di persone, pedinava una donna e senza farsene accorgere, evidenziando palesedestrezza, tentava di infilare le mani all’interno della borsa di quest’ultima per asportare il portafoglio. Il furto sarebbe andato a buon fine se non fosse stato per un automobilista che avendo notato la scena richiamava l’attenzione della donna su quanto stava accadendo. Il malvivente, nella circostanza, vistosi scoperto, desisteva dal proprio intento allontanandosi indisturbato. Gli ...