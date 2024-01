Fuorigrotta | voragine in via Consalvo | strada chiusa e cittadini senza acqua

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il cedimento di una canalizzazione fognaria ha reso necessaria l’interruzione della fornitura idrica e il blocco del traffico in via, nel quartiere. Le squadre di Abc sono intervenute nel corso della serata di ieri in via, nel quartiere di, a Napoli, dove si è verificato il cedimento di una canalizzazione fognaria.

... stanno intervenendo in via Consalvo, nel quartiere, dove si è verificato il cedimento ... Linee bus deviate causaAnm informa che a causa dellain via Consalvo le linee 181 ...... stanno intervenendo in via Consalvo, nel quartiere, dove si è verificato il cedimento ... Linee bus deviate causaAnm informa che a causa dellain via Consalvo le linee 181 ...Il cedimento di una canalizzazione fognaria ha reso necessaria l'interruzione della fornitura idrica e il blocco del traffico nel quartiere Fuorigrotta ...Dopo il cedimento all'incrocio tra via Caravaggio e via Manzoni, un altro dissesto nell'area di collegamento tra Fuorigrotta, il Vomero e Posillipo. Le squadre di Abc, ...