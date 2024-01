“Fuori dalle scatole” Dritto e Rovescio | la situazione sfugge di mano | “Vi dovete vergognare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Momenti di tensione ieri in studio a, protagonista del programma di Paolo Del Debbio ancora una volta Giuseppe Cruciani. Il giornalista, come suo solito, ha parlato con la massima sincerità raccontando la verità per come la vede (e spesso per come è). A far scoppiare il dibattito è stato un tema che Paolo Del Debbio ha portato all’attenzione degli ospiti e telespettatori: quello delle occupazioni abusive. Partendo dalla sentenza della Cassazione che mette nero su bianco come: “l’illecita occupazione di un immobile è giustificata dallo stato di necessità solo in presenza di un grave pericolo imminente, non con le difficoltà economiche”, il discorso si è poi spostato sui rom. >>“Ha dato l’ultimatum”. Chiara Ferragni e Fedez, cosa succede davvero tra loro: “Ecco come va a finire, è chiaro” Cruciani ha affondato il colpo: ...